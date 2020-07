© Neues Deutschland Die Tageszeitung Neues Deutschland firmiert künftig als "ND Der Tag"

Die Tageszeitung "Neues Deutschland" ändert ihren Namen. Von diesem Montag an erscheine das Blatt wochentags mit neuem Layout unter dem Titel "nd.DerTag". Damit wird der Name dem Titel der Wochenendausgabe angeglichen, die schon seit fast zwei Jahren "nd.DieWoche" heißt, wie der Verlag am Sonntag in Berlin mitteilte.