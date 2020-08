Das Ranking Das Social-Media-Ranking von Storyclash berücksichtigt Medienseiten aus Deutschland. Ausgewertet werden alle Interaktionen wie Likes, Shares oder Kommentare in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.

© Storyclash

© Storyclash

Mit über 18 Millionen Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentaren bei den großen sozialen Netzwerken, schaffte es die Tagesschau auch im Juli am besten, ihre Follower zu aktivieren. Das ZDF kann mit einem Plus von 7 Prozent auf rund 13,5 Millionen Interaktionen Platz 2 festigen und baut seinen Vorsprung auf Sky Sport aus. Sky wiederum behauptet mit konstant 11 Millionen Interaktionen Platz 3 - auch weil Bild im Juli 14 Prozent seiner Interaktionen einbüßt.Neben dem ZDF konnte RTL im Juli am deutlichsten zulegen: Der Kölner TV-Sender konnte die Interaktionen auf seinen Social-Media-Seiten um 11 Prozent steigern, schaffte es aber nicht, am Kicker vorbeizuziehen. Der größte Verlierer im Juli war die Welt. Die Medienmarke von Axel Springer verzeichnete bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube etwa ein Viertel weniger Interaktionen als im Vormonat und rutscht damit aus den Top Ten heraus. Der Bayerische Rundfunk macht trotz Verlusten einen Platz gut.Bei den Top-Posts des Monats dominiert erneut die Tagesschau, die sieben der zehn erfolgreichsten Posts des Monats erzielte. Der Top-Post des Monats indes stammt von der Heute Show. Das ironische Instagram-Posting über die Regeltreue der deutschen Bevölkerung sorgte für über 160.000 Interaktionen. dh