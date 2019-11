© Marco Saal Die Bundeswehr hat einen Leitfaden zum Umgang mit Twitter & Co. veröffentlicht

Die Bundeswehr hat am Dienstag einen Leitfaden für das Verhalten ihrer Mitarbeiter in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Diese sollten demnach nichts posten, was "die militärische Sicherheit gefährden" oder sie und andere in Gefahr bringen könnte. Inhalte von zweifelhaften Quellen sollen nicht gepostet oder geteilt werden; ebenso seien andere und die Bundeswehr nicht abwertend zu behandeln. "Tragen Sie dazu bei, das Bild des Arbeitgebers Bundeswehr weiter zu verbessern und dessen Einbindung in die Gesellschaft zu fördern", heißt es in dem Leitfaden.