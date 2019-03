Sky gibt weitere Serie in Auftrag

© Sky Alex Eslam, Creator und Drehbuchautor von "Souls"

Sky investiert weiter in hochwertige eigene Serien. Nach dem Erfolg von "Das Boot" und "Der Pass" hat der Pay-TV-Anbieter eine weitere Eigenproduktion in Auftrag gegeben. In "Souls" geht es um das Thema Seelenwanderung. Klingt esoterisch, ist aber laut Marcus Ammon, der die Eigenproduktionen von Sky verantwortet, ganz großes Kino.