Filter, Photoshop und Retusche: Derzeit wird hitzig über Authentizität in Social Media debattiert. Im Rahmen des HORIZONT Werbewirkungsgipfels prognostizierte Penny-Marketer Marcus Haus sogar einen aufkeimendenin den sozialen Netzwerken. Eine App, die sich all den dort vermittelten, ungesunden Schönheitsidealen entgegenstellen will und quasi als das "Anti-Instagram" gilt, ist BeReal. Doch kann die 2019 gelaunchte Plattform ihr Authentizitätsversprechen überhaupt einhalten? Dass dies nicht so ist, darauf deutet nun eine Studie des Agenturvermittlers Sortlist hin. Denn demnach wünschen sich ganze 86 Prozent der Nutzenden, ihre Fotos in der App bearbeiten zu können.