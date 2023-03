IMAGO / Arnulf Hettrich

Mitte dieses Jahres enden die Sonntagstouren der Zeitungsboten von Axel Springer

Experiment am lesenden Objekt: Ab Jahresmitte lässt Axel Springer keine Bild am Sonntag und keine Welt am Sonntag mehr zu den Abonnenten nach Hause liefern. Lassen die sich stattdessen an die Tankstelle oder ins Digitale locken? Wenn nicht, drohen deutliche Verluste bei den Verkaufsauflagen. Der Verlag erwartet lediglich „überschaubare“ Rückgänge.

Im Zuge seiner aktiv betriebenen langsamen Abkehr von Print will Axel Springer ab Mitte dieses Jahres die bundesweite Sonntagszustellung für sein