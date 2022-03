Das Nachrichteninteresse ist auch im Netz groß. Beispiel ZDF. Vom Sender hieß es: "Das Online-Nachrichtenangebot 'ZDFheute' verzeichnete am 24. Februar 2022 mit 4,11 Millionen Visits die höchste Zahl an Besuchen seit mehr als einem halben Jahr."Die ARD sieht auch in sozialen Netzwerken Auffälligkeiten: Am ersten Kriegstag habe das "Tagesschau"-Instagram-Profil vier Prozent an Menschen dazugewonnen, die dem Angebot folgen. Zudem beobachte die Redaktion eine starke Zunahme von Fragen, Anmerkungen und Kommentaren der Nutzerinnen und Nutzer: "Pro Post werden doppelt so viele Kommentare wie gewöhnlich auf Instagram abgegeben. Auch auf Youtube hat sich das Kommentaraufkommen verdoppelt, ebenso die Nutzung von Livestream-Formaten der 'Tagesschau'."

Beim Sender Bild ist das Zuschauerinteresse im gesamten Februar so hoch wie noch nie seit Senderstart im Sommer 2021 gewesen - und lag bei 0,2 Prozent Marktanteil (14 bis 49 Jahre). Der Chefredakteur für TV und Video bei Bild, Claus Strunz, sagte, die "Live-Berichterstattung unserer Reporterinnen und Reporter zur russischen Invasion ist wesentlich für die deutlich gestiegenen Marktanteile für Bild TV".RTL teilte mit: "So viele Sondersendungen zu einer Breaking-News-Lage gab es bislang bei RTL als Hauptsender seit 9/11 nicht mehr, das hat sich in der Vergangenheit eher auf "RTL Aktuell Spezial"-Sendungen beschränkt." Es kamen seit Kriegsbeginn in rund einer Woche demnach mehr als 80 Stunden Sondersendungen bei RTL und ntv zusammen.Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagte: "Wir haben lange nicht zu einem Thema so viele Sondersendungen gemacht wie zu diesem Krieg." ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel betonte: "Die regelmäßigen 20.15-Uhr-Sondersendungen sind von unseren Zuschauern nachgefragter als vergleichbare Sondersendungen in der Vergangenheit."In der ersten Kriegswoche war ein "Brennpunkt" im Ersten am Sonntag (27. Februar) zur klassischen "Tatort"-Zeit um 20.15 Uhr in der AGF-Hitliste am erfolgreichsten mit 9,4 Millionen Zuschauern. Eine Woche später (6. März) schauten sogar etwa 11,1 Millionen den "Brennpunkt" am Sonntagabend zwischen "Tagesschau" und "Tatort"."Wie schon in der Corona-Pandemie zeigt sich, dass Sender mit hoher Nachrichtenkompetenz bei steigendem Informationsbedürfnis überdurchschnittlich in jüngeren Zielgruppen gewinnen können", teilte die Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung, Kerstin Niederauer-Kopf, mit.Ein Beispiel: Die "Tagesschau" im Ersten habe ihre durchschnittliche Sehbeteiligung um 7,1 Prozent auf 6,27 Millionen Zuschauer gesteigert. Bei den 14- bis 29-Jährigen lag das Plus bei rund 52 Prozent (auf rund 400 000 Zuschauer). Auch die ZDF-Sendung "heute" um 19 Uhr hatte ein Plus von mehr als 40 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen (140.000 statt zuvor 100.000 Zuschauer).Bei den zehn erfolgreichsten Sendungen fällt in dieser Zielgruppe auf: Bis auf "Germany's Next Topmodel" sind laut AGF alle anderen Sendungen nachrichtlich gewesen. Seit Anfang Februar bis Kriegsbeginn sah das Bild anders aus: Da dominierten "Super Bowl", "Germany's Next Topmodel" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".