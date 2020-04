dass Nutzer es in dieser schwierigen und emotionalen Zeit zu würdigen und schätzen wissen, wenn Marken, denen sie folgen, Unterstützung und Hilfe anbieten".

Die Reaktionen auf Corona-Postings sind überwiegend positiv

Der CPC in Nordamerika und Westeuropa ist stark gesunken

Dabei könnten Unternehmen derzeit mit überschaubaren Mitteln große Wirkung erzielen: Durch die eingebrochene Nachfrage sind auch die Preise für Werbung in den sozialen Medien stark gesunken. In Nordamerika und Westeuropa ist der Cost per Click bei Facebook seit Dezember 2019 um jeweils rund die Hälfte zurückgegangen. Dagegen ziehen die Preise in Ostasien, wo die Pandemie ihren Gipfel bereits überschritten hat, schon wieder an. In der Region stieg der CPC im März um 25 Prozent. "Marketingverantwortliche sollten bedenken, dass Nutzer sich aufgrund von Social Distancing vermehrt in der digitalen Welt aufhalten, um dort mit anderen vernetzt zu bleiben, sich zu informieren und zu unterhalten. Marketer können ihr Publikum derzeit zu günstigeren CPCs und mit einer smarten, organischen Content-Strategie erreichen", betont Socialbakers-CEO Ben-Itzhak. dh