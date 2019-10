"Ich liebe Internet-Kommentare!": Social-Reporterin Lisa Altmeier | turi2 edition9 | #TotaleVielfalt

Altmeier arbeitet für "Reporter" vom öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk, für die "Aktuelle Stunde" des WDR sowie an ihrem eigenen Projekt Crowdspondent. All ihre Jobs sind digital und haben sehr viel mit der Community zu tun. Altmeier verschließt nicht die Augen vor Kommentaren auf YouTube oder Nachrichten auf Instagram – sie versucht stets den Dialog. Wie sie das macht und wie ihre Sicht auf die alte Garde der Moderatoren ist, verrät sie im Gespräch. Die einzelnen Abschnitte des Interviews können in der Videobeschreibung auf YouTube direkt angeklickt werden. hor