Wie häufig basieren Artikel auf Instagram-Quellen?

Quelle: Analysezeitraum: 15. Juli bis 29. Juli 2019; n=464 (Jeschenko)

Die Medienagentur Jeschenko hat die zehn reichweitenstärksten deutschen Newsportale untersucht und zwischen dem 15. und 29. Juli ermittelt, wie häufig Artikel auf Instagram-Posts zurückzuführen sind und ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Redaktionen gibt. Die Auswertung, die HORIZONT Online exklusiv vorliegt, zeigt: Insgesamt basierten in diesen zwei Wochen 464 Artikel auf einer Instagram-Quelle. Also im Schnitt 33 Artikel pro Tag.Besonders häufig surfen die Redakteure von Stern.de auf Instagram. Sie nutzten mit Abstand die meisten Instagram-Quellen, 94 Artikel basieren auf einem Posting auf der Foto-Plattform. Dahinter folgen gleichauf t-online und Bild.de mit jeweils 76 Beiträgen. Schlusslicht ist Zeit Online mit nur einem Artikel, der auf einer Instagram-Quelle basiert. "Topmodel Naomi Campbell und der Akt des Desinfizierens" hieß der Beitrag. Generell zeigt sich: Online-Portale, die Nachrichten-orientiert arbeiten wie die von Spiegel, Welt und Zeit, sind sehr zurückhaltend, was die Nutzung von Instagram-Quellen anbelangt.Wenn Redaktionen bei Instagram auf News-Suche gehen, dann vor allem, um ihre Leser zu unterhalten. Wie aus der Auswertung hervorgeht, sind 406 der insgesamt 464 Artikel der Rubrik "Unterhaltung" zuzuordnen. Dabei entstehen dann Schlagzeilen wie beispielsweise "Fashion-Panne bei Heidi Klum" oder "Daniela Katzenberger vergisst Bikini". Nur 22 Beiträge kann man der Rubrik "Kultur" zuordnen, bei "Sport" sind es 20, bei "Regionales" 9 und der Rest verteilt sich auf weitere Nischenthemen.Auch wenn es sich um einen kurzen Evaluierungszeitraum handelt, lassen sich aus den Ergebnissen klare Tendenzen ableiten, behaupten die Studienmacher. Die Quantität der Artikel zeige "die Instagram-Relevanz als redaktionellen Contentgeber", sagt Klaus Küpper, Mitglied der Jeschenko-Geschäftsleitung. Er warnt allerding gleichzeitig vor einem oberflächlichen Medienkonsum: "Darüber zu reflektieren, was dies für unsere News-Kultur bedeutet, ist bei der immer dichteren News-Frequenz wichtiger denn je. Wer setzt die News? Wer prüft die News? Welches Ziel verfolgt die Instagram-News?"Bei Prominenten wie Heidi Klum oder Daniela Katzenberger müsse man davon ausgehen, dass sie Instagram nicht primär dafür nutzen, um spontan aufgenommene Bilder mit ihren Fans zu teilen sondern um mit inszenierten Aufnahmen bewusst Nachrichten zu generieren. "Hier besteht aus unserer Sicht eine latente Entwicklung, dass die meinungsbildenden Informationsportale als Multiplikator für Personen agieren, die wahrscheinlich ihren Bekanntheits- und damit Marktwert für ein zukünftiges Werbeengagement steigern möchten", meint Küpper.Postings von Heidi Klum wurden übrigens am häufigsten von deutschen Onlinemedien zu Artikel verarbeitet. Das mag daran liegen, dass der Untersuchungszeitraum kurz vor ihrer Hochzeit lag. Am Wochenende heiratete sie Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Am zweithäufigsten bedienten sich Redaktionen an Postings von Daniela Katzenberger, gefolgt vom offiziellen Kanal des britischen Kensington Palace. ron