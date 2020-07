Das Ranking Das Social-Media-Ranking von Storyclash berücksichtigt Medienseiten aus Deutschland. Ausgewertet werden alle Interaktionen wie Likes, Shares oder Kommentare in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.

Auch wenn Bayern München die Meisterschaft früh für sich entscheiden konnte, viele Fans saugten nach der mehrmonatigen Zwangspause neue Informationen über die Fußball-Bundesliga gierig auf. So verwundert es nicht, dass mit Sky Sport und Kicker zwei Sportmedien die großen Gewinner im Social Media Ranking von Storyclash sind.Bei Sky Sport kletterten die Interaktionen bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube um 47 Prozent auf rund 11 Millionen - damit macht der Sender im Ranking einen Sprung auf Platz 3 und verdrängt Bild auf den vierten Platz. Der Kicker macht mit einemm Plus von 40 Prozent sogar fünf Ränge gut und landet auf Platz 5.Weiter rückäufig sind dagegen die Interaktionen bei den klassischen Nachrichtenangeboten, die sich nach dem Corona-bedingten Höhenflug im März und April langsam aber sicher wieder auf dem Vorkrisen-Niveau einpendeln. An der Spitze des Rankings kann sich die Tagesschau halten, die ihre Interaktionen gegen den Trend um 8 Prozent auf rund 18,6 Millionen ausbauen konnte. Dahinter folgt das ZDF mit 12,6 Millionen Interaktionen.Das Top-Thema in den sozialen Medien war im Juni die Black-Lives-Matter-Bewegung. Acht der zehn erfolgreichsten Posts in den sozialen Medien beschäftigten sich mit dem Tod von George Floyd und den darauf folgenden Protesten gegen Rassismus. dh