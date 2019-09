Das Ranking Das Social-Media-Ranking von Storyclash berücksichtigt Medienseiten aus Deutschland. Ausgewertet werden alle Interaktionen wie Likes, Shares oder Kommentare in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.

RTL.de war im August der große Gewinner in den sozialen Netzwerken. Die Website der Mediengruppe RTL Deutschland erzielte in den sozialen Medien rund 8,5 Millionen Interaktionen - ein Zuwachs um mehr als ein Drittel (siehe Chart unten). Im Ranking der erfolgreichsten Medienmarken in den sozialen Netzwerken macht RTL.de damit drei Plätze gut und landet auf Platz 2. Vor allem die Datingshow "Die Bachelorette" dürfte RTL.de in den sozialen Medien im vergangenen Monat kräftig befeuert haben.An der Spitze des Rankings steht weiterhin unangefochten die Bild. Als einziges Medium erzielte die Medienmarke von Axel Springer im August mehr als 10 Millionen Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentare. Die Tagesschau kommt mit rund 8,4 Millionen Interaktionen auf Platz 3 (-1), Sky Sport rutscht durch den Durchmarsch von RTL.de mit 7,3 Millionen Interaktionen auf Platz 4.Kicker Online, zuletzt schwer gebeutelt, kann nach dem Start der Fußball-Bundesliga bei Facebook, Instagram & Co wieder kräftig zulegen, muss sich mit rund 6 Millionen Interaktionen aber vorerst mit Rang 6 begnügen. Der Postillon behauptet mit 5,2 Millionen Interaktionen seine Platzierung in den Top 10.Das Ranking der erfolgreichsten Posts des Monats führt ebenfalls die Bild an: Die beiden Facebook-Posts über den Unfalltod von TV-Star Ingo Kantorek erzielten jeweils fast 200.000 Interaktionen. dh