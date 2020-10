Im September haben die meisten deutschen Medien in den sozialen Netzwerken an Zuspruch verloren - allerdings in höchst unterschiedlichen Maße: Während die Interaktionen auf den Social-Media-Kanälen der Bild um fast 30 Prozent einbrachen, konnte der Kicker seine Nutzer bei der Stange halten und im Ranking zwei Plätze gutmachen.