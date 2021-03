"Germany's Next Topmodel" beflügelt Pro Sieben in den sozialen Medien

© Storyclash

Pro Sieben ist im Februar der große Gewinner im Social-Media-Ranking der deutschen Medienmarken. Die aktuellen Staffeln von "Germany's Next Topmodel" und "The Masked Singer" haben den Sender bei Instagram, TikTok und Co. regelrecht abheben lassen. Die Bild musste dagegen erneut Federn lassen und fällt hinter RTL zurück.