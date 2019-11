Das Ranking Das Social-Media-Ranking von Storyclash berücksichtigt Medienseiten aus Deutschland. Ausgewertet werden alle Interaktionen wie Likes, Shares oder Kommentare in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.

Das Erste konnte sich im Oktober vor allem aufgrund seiner starken Performance auf Instagram an die Spitze des Social-Media-Rankings setzen, das auf den Interaktionen in den großen sozialen Netzwerken basiert. Insgesamt erzielte Das Erste mit seinen Postings rund 9,7 Millionen Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentare, davon allein 6,9 Millionen bei Instagram.Das ZDF, im Oktober noch auf Platz 1, konnte das hohe Niveau aus dem Vormonat zwar halten, fiel mit 8,6 Millionen Interaktionen aber hinter die Tagesschau und Bild zurück, die beide ein deutliches Plus verzeichneten. Die Bild, zwischenzeitlich auf Platz 4 abgerutscht, kämpft sich mit 8,8 Millionen Interaktionen wieder auf den zweiten Platz vor.Einer der großen Gewinner im Mai war Pro Sieben. Der Sender erzielte unter anderem mit mehreren Postings zu "The Voice of Germany" und "Late Night Berlin" fast 6 Millionen Interaktionen - ein Plus um 27 Prozent beziehungsweise drei Plätze auf Rang 6.Ein Erfolgsfaktor war dabei "Late Night Berlin": Die Show mit Klaas Heufer-Umlauf sorgte für fünf der zehn erfolgreichsten Posts des Monats. Der erfolgreichste Posts des Monats stammt allerdings von der Hamburger Morgenpost. Der Bericht über die Zustände in einem Tierlabor bei Hamburg sorgte für über 230.000 Interaktionen. dh