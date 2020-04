© Storyclash Die Tagesschau baut ihren Vorsprung im Social Media Ranking aus

Die Corona-Krise beschert den großen Nachrichtenseiten derzeit Rekordzugriffe. Auch in den sozialen Netzwerken setzen viele Medienmarken aktuell zu nicht gekannten Höhenflügen an. So stiegen die Reaktionen auf die Postings der Tagesschau in den sozialen Medien im März um sage und schreibe 80 Prozent. Ähnlich stark zulegen konnte auch Focus Online.