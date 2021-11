Zu den Formaten von Pro Sieben, Sat 1, Kabel Eins und Sixx, die ab sofort bei Snapchat zu sehen sind, gehören Shows wie das Erfolgsformat "The Masked Singer", "The Voice of Germany", "Late Night Berlin", "Duell um die Welt", "Galileo" und "Taff". Den Anfang machen Highlight-Clips aus der aktuellen Staffel von "The Masked Singer".





"ProSieben schreibt regelmäßig ein Stück deutsche TV-Geschichte. Umso mehr freuen wir uns, tollen Formaten wie The Masked Singer, The Voice of Germany, Joko & Klaas, Galileo, Taff und Germany’s Next Topmodel ein zweites Zuhause auf Snapchat Discover zu geben", freut sich Götz Trillhaas, Country Manager DACH bei Snap.



Bislang arbeitet Snapchat in Deutschland unter anderem mit Medienpartnern wie dem Spiegel, Axel Springer, Hubert Burda Media, dem ZDF und der Produktionsfirma Brainpool ("TV Total", "Schlag den Star", "Catch") zusammen.

