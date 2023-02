© Kicker Der Preis für den E-Footballer des Jahres wird in diesem Jahr zum 5. Mal verliehen

E-Sports boomt und lockt längst auch namhafte Unternehmen als Sponsoren an. Der Kicker ist schon früh auf den Zug aufgesprungen und verleiht in diesem Jahr bereits zum fünften Mal die Auszeichnung für den "eFootballer des Jahres". In diesem Jahr will das Fußball-Magazin das Event mit einer großen Social-Media-Kampagne, neuen Sponsoren und einem Preisgeld auf eine neue Stufe heben.