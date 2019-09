Poll Ads

Facebooks Poll Ads

Playable Ads

Facebooks Playable Ads

Augmented-Reality-Ads

Facebooks Augmented-Reality-Ads

Die Art und Weise, wie Unternehmen in den sozialen Medien mit ihren Nutzern oder Kunden kommunizieren, ist mittlerweile deutlich interaktiver geworden. Laut Facebook verwendet die Mehrheit der Unternehmen in ihren Stories mindestens einmal im Monat ein interaktives Element – sei es eine @-Erwähnung, ein Hashtag oder ein Umfrage-Sticker. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat Facebook nun drei neue Werbeprodukte gestartet.Umfragesticker, mit denen Nutzer ihre Follower zu einer selbstgewählten Frage abstimmen lassen können, sind auf Facebook, Instagram und Whatsapp per se nicht Neues. Anfang des Jahres öffnete der Konzern dieses Format auch für Werbungtreibende im Story-Bereich von Instagram. Neu ist nun: Facebook bringt noch diesen Monat sogenannte Video-Umfrageanzeigen in den Newsfeed seiner Hauptapp.Eine Video-Umfrageanzeige (siehe Video oben) besteht aus einem kurzen Video, das am unteren Ende mit einer Umfrage des Werbungtreibenden angereichert wird. Das Ganze soll die Nutzer dazu bewegen, mit der Werbeanzeige zu interagieren. Der Clou: Je nach Antwort, wird der Nutzer auf eine andere Landingpage weitergeleitet. Die Food-Plattform "Tasty" hatte das Feature vorab getestet und nach der Lieblingszutat für das Gericht "Mac N' Cheese" gefragt. Für die beiden Antwortmöglichkeiten "Speck" und "Brokkoli" gab es zwei verschiedene Landingpages mit den jeweiligen Rezepten."Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass Umfrageanzeigen im Feed zur Steigerung der Markenbekanntheit und Conversions führen", teilt Facebook in einem Blogbeitrag mit. Das Unternehmen verweist hierfür auf Studien, die in fünf von neun Fällen ergeben hätten, dass diese neuen Umfrage-Ads die Markenbekanntheit im Vergleich zu traditionellen Video Ads stärker positiv beeinflussen.Dass Gamification ein ernstzunehmender Trend ist, sollte sich auch in der Marketingbranche bereits herumgesprochen haben. Facebook führt deshalb die sogenannten Playable Ads ein. Werbungtreibende haben hierbei die Möglichkeit, ein kurzweiliges Spiel in ihre Anzeigen im mobilen Facebook-Newsfeed zu integrieren. Als einer der Testkunden entwickelte der Sportschuh-Hersteller Vans mit Facebook ein Playable-Ad-Spiel, bei dem Nutzer die Vans-Legende Steve Van Doren von einem Berg herunterlenken und dabei Geschenke mit ihm einsammeln konnten (siehe Video oben).Im Story-Bereich von Facebook, Instagram und Whatsapp ist der Einsatz sogenannter Face Filter und anderer Augmented-Reality-Effekte längst Standard - auch für Unternehmen übrigens. Laut Facebook hätten zwei von drei Internetnutzern bereits ein von einer Marke erstelltes AR-Erlebnis ausprobiert. Aus diesem Grund will Facebook diese Technologie auch als Werbeformat im mobilen Facebook-Newsfeed etablieren.Das Feature wurde in den vergangenen Monaten unter anderem von der italienischen Marke WeMakeUp getestet (siehe Video oben). Das Unternehmen entwickelte eine Augmented-Reality-Ad, mit der Facebook-Nutzer vor dem Kauf den Farbton eines Lippenstifts testen konnten. Die Verkäufe seien dadurch um 27,6 Prozent gestiegen, heißt es. Im Durchschnitt interagierte jede Person 38 Sekunden lang mit der Werbeanzeige. ron