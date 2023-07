pixabay.com

Social Media ist aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken. Welche Kanäle bei den Deutschen am beliebtesten sind, zeigt nun der jährlich erscheinende Social-Media-Atlas der Kommunikationsagentur PER.

And the winner is...? Gleich zwei Social-Media-Dienste teilen sich in der diesjährigen Befragung den ersten Platz: Mit jeweils 77 Prozent sind Wh