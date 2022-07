In einem zweiten Schritt wurde dann entweder gebeten, auf einem anderen Kanal zu kommunizieren - also zum Beispiel per Signal oder Telegram statt via SMS - oder auf dem vorgeschlagenen Messenger-Kanal ein neues Benutzerkonto einzurichten. Schließlich wurden die Politiker von der vermeintlichen Vertrauensperson aufgefordert, den Authentifizierungscode für das Benutzerkonto zu übermitteln.Das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigte die gemeinsam mit dem BSI versendete Warnmeldung auf Anfrage. "Das Vorgehen der Täter ist grundsätzlich nicht neu und bedarf keines technischen Know-hows", teilte ein Sprecher mit. Die Warnung diene der Sensibilisierung möglicher Zielpersonen. dpa