Gemeinsam starteten die beiden Unternehmen am 26. Mai eine Kampagne, die sowohl online als auch offline sichtbar war und das Ziel hatte, m it drei Social-Media-Spruchpostings und nativen Instagram Stories zum Thema "Mutter-Sein" die Frauen in ihrem Alltag abzuholen.

Gegründet wurde "Echte Mamas" 2016 von Sara Urbainczyk, Marion Scheithauer und Miriam Wiederer, die im Netz einen geschützten Diskussionsraum für (werdende) Mütter suchten aber keinen fanden - und kurzerhand selbst einen ins Leben ruften. Auf Facebook betreiben die Gründerinnen neben der aktiven Fanpage auch die größte Facebook-Gruppe mit rund 68.000 Mitgliedern im deutschsprachigen Raum. Facebook-Gruppen sind für die Mütter quasi der zentrale Marketinghebel. Zudem gibt es ein Online-Magazin und einen Instagram-Kanal.Nun surfen die "Echten Mamas" auch auf der Podcast-Welle mit und starten am Montag ein eigenes Audio-Angebot, in dem es unter anderem darum gehen soll, wie sich das Leben nach der Geburt eines Kindes verändert, wie man mit der Schlaflosigkeit - der des Kindes und der eigenen - am besten umgeht und wie man einem unerfüllten Kinderwunsch begegnet. Zu Beginn wirbt sogleich der Streaminganbieter Deezer in dem Podcast, der auf diese Weise nicht nur gezielt Mütter erreichen will, sondern auch den Müttern und interessierten Vätern Zugang zu einer für sie relevanten Community bieten.Die "Echten Mamas" hatten im vergangenen Jahr unter anderem ihre Werbekooperation mit dem Bekleidungsunternehmen C&A intensiviert ron