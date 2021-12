Nils Hartmann verantwortet Serienproduktion von Sky in Deutschland

© Sky Nils Hartmann ist Senior Vice President Sky Studios Deutschland & Italia

Sky will den Anteil seiner Eigenproduktionen in den kommenden Jahren bekanntlich spürbar ausbauen. Eine zentrale Rolle dabei wird künftig Nils Hartmann spielen. Als Senior Vice President Sky Studios Deutschland & Italia verantwortet der gebürtige Hannoveraner ab sofort die gesamte Serienproduktion des Pay-TV-Unternehmens in Deutschland und Italien.