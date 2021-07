© Sky Sky startet mit Sky Documentaries und Sky Nature zwei neue Kanäle

Preisgekrönte Filme von Tierfilmer David Attenborough und vieles mehr: Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland baut seine Senderfamilie weiter aus setzt dabei auf Dokus. Die beiden neuen Sendermarken Sky Nature und Sky Documentaries gehen am 9. September an den Start, wie das Unternehmen am Montag in Unterföhring bei München mitteilte.