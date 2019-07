Sky-Media-Chef Thomas Deissenberger im Interview

Dabei setzt der Pay-TV-Anbeieter neben Sport, Lizenzserien und Spielfilmen seit einiger Zeit zunehmend auf exklusive Eigenproduktionen: "Bis vor ein paar Jahren war Sky vor allem als Fußball-Pay-TV-Sender bekannt. Heute sind wir ein Entertainment-Hub", betont Deissenberger. "Das Thema Entertainment spielt für uns eine unfassbar große Rolle. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren massiv in Eigenproduktionen investiert." Als Beispiele nennt der Sky-Media-Chef Serien wie "Babylon Berlin", "Das Boot" und "Der Pass".Aus Vermarktungssicht spielt für Sky aber der Sport immer noch eine sehr große Rolle. Neben der Fußball-Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League seien auch Tennis und Golf wichtige Rechte: "Im Bereich Sport haben wir alles, was aus Vermarktungssicht wichtig und richtig ist", so Deissenberger. dh