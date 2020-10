Bye, bye: Abschieds-Saison in der Champions League

© Sky Pay-TV-Sender Sky zeigt zum letzten Mal exklusiv die Champions League, deutsche Einzelspiele in der Europa League laufen auf mehreren Sendern

Zum letzten Mal ist Sky in dieser Saison in der Champions League am Ball. Nach der nun beginnenden Spielzeit endet der dreijährige Medien-Vertrag des Pay-TV-Senders, der sich die Fußball-Königsklasse mit dem ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN teilt, weshalb Europapokal-Liebhaber aktuell zwei Abonnements benötigen, wenn sie die freie Wahl haben wollen. Während die Champions League ausschließlich im Pay-TV läuft, gibt es bei der Europa League Ausnahmen.