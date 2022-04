Media for Europe will Andreas Wiele als Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1 mittragen

© Axel Springer Andreas Wiele zieht wohl in den Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1 ein

Silvio Berlusconis Konzern Media for Europe (MFE) will bei der ProSiebenSat.1-Hauptversammlung im Mai keine eigenen Kandidaten für den Aufsichtsrat vorschlagen. Eine öffentliche Auseinandersetzung sei nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre, teilte MFE am Mittwoch in Mailand mit.