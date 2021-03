Deutlich ruhiger ist es geworden um die Berliner Zeitung, seitdem ihre Eigentümer, Silke und Holger Friedrich, nicht mehr ständig die Öffentlichkeit suchen und nach der Stasi-Geschichte keine größere Skandale bekannt wurden. Einen Chefredakteur hat die Zeitung trotzdem nach wie vor nicht. Der letzte, Matthias Thieme, ist inzwischen Chefredakteur von Finanztest. Silke Friedrich wirkt desillusioniert vom Mediengeschäft und taucht nur noch selten auf in Verlag und Redaktion – ganz anders als ihr Mann.



Gelegt hat sich aber auch die öffentliche Wahrnehmung für das, was in der Zeitung steht. Nur manchmal schlägt das Pendel aus, etwa wenn der sich für die geopolitsche Berichterstattung zuständig erklärte Herausgeber Michael Maier ein geradezu verstörend gefälliges Porträt des deutschsprachigen Ablegers von Russia Today zeichnet. Darin stellt er den Staatssender nicht als das dar, was er ist – ein zu Propagandazwecken genutztes Desinformationsmedium – sondern als gleichwertig zur Deutschen Welle. Auch am Dienstag gab es einen kleinen Aufreger.