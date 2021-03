© BLZ Links die bisherige Sonnabendausgabe der Berliner Zeitung. Sie wird ersetzt durch ein Magazin im Zeitungsformat

Vierzig Seiten Umfang, luftiges Layout, große Fotos, kaum Nachrichten (und auch keine Anzeigen). So glaubt Holger Friedrich, am Wochenende neue und vor allem junge Leser zu gewinnen. 4,50 Euro statt bisher 2,50 Euro soll die Berliner Zeitung dann sonnabends kosten – und in einer eigenen GmbH erscheinen. HORIZONT liegt die Nullnummer vor und gewährt exklusiv Einblicke in das neue Magazin.