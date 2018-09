Dmexco will von der Messe zum Medium werden

Mit der Anzahl der Partner ist auch das Volumen an versandten Mails gestiegen: "Trusted Dialog setzt seine Rekordjagd im Dialog-Marketing fort. Im 1. Halbjahr wurden bereits rund acht Milliarden Nachrichten über den Qualitätsstandard verschickt", sagt, CEO der UIM. Für das Gesamtjahr geht Giese von einem Anstieg auf 16 Milliarden Nachrichten aus - ebenfalls ein neuer Rekord.Trusted Dialog wird bei den E-Mail-Anbietern Web.de, GMX, 1&1, Freenet.de und T-Online eingesetzt. Werbungtreibende können ihre Mitteilungen in über 40 Millionen E-Mail-Postfächer versenden und zwar mit ihren Markenlogos. Außerdem integriert Trusted Dialog ein eigenes Sicherheitssiegel in den Nachrichten-Stream - und reduziert damit die Sorge der Nutzer vor Phishing. pap