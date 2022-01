© IMAGO / Future Image Thomas Gottschalk bei der Comeback-Ausgabe von "Wetten, dass ..?" 2021

Der Showklassiker "Wetten, dass..?" im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. "Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren", teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit. Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Sonderausgabe der Kultshow gegeben, die vor Jahren abgesetzt worden war.