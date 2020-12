© Seven.One/Florian Bachmeier Sven-One-Chef Wolfgang Link, Geschäftsführer Henrik Pabst und Chefredakteur Sven Pietsch

Pro Sieben Sat 1 will seine Nachrichtensendungen künftig wieder selbst produzieren. Dafür wird am neuen Firmensitz in Unterföhring ein neuer crossmedialer Newsroom und eine 60-köpfige zentrale Nachrichtenredaktion aufgebaut.