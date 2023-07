Pro Sieben/Willi Weber

Alex Mariah Peter gewann 2021 "Germany's Next Topmodel" - als erste Trans-Frau.

Für die nächste Staffel von "Germany's Next Topmodel" können sich zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow auch Männer bewerben. Es spiele keine Rolle, "welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen", kündigte der Sender ProSieben am Mittwoch an.

Die einzige Voraussetzung sei, dass man mindestens 18 Jahre alt ist. In der vergangenen Staffel habe "GNTM" bereits eine klare Botschaft gehabt, erläuterte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler. Jede Frau in jedem Alter und jeder Konfektionsgröße habe mitmachen können. "Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen", fuhr Zizler fort.