DYN will die Streamingplattform für Sport jenseits von Fußball werden

Die neue Sport-TV-Plattform des ehemaligen DFL-Managers Christian Seifert und des Medienunternehmens Axel Springer wird Dyn heißen. Das gab Seifert am Dienstag beim Kongress Spobis in Düsseldorf bekannt. Die Streamingplattform für Sportarten jenseits des Fußballs soll am 1. Juli 2023 starten. Der Preis für die Sport-TV-Plattform ist noch offen. Seifert sagte, dass er "unter 15 Euro" liegen werde.