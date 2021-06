© Screenforce Der Zugang zu den virtuellen Screenforce Days, die nächste Woche stattfinden, ist für alle Interessierten kostenlos

Die Erwartungen sind groß: Die nächste Woche steht fast komplett im Zeichen der Screenforce Days, die als rein virtuelles Event stattfinden. Unter dem Motto "The Magic of Total Video" geht es vom 14. bis 17. Juni kostenlos für alle Interessierten um die zentralen Trends der Bewegtbildbranche, sowohl in den Screenings der TV-Vermarkter als auch in aktuellen Studien und Vermarkterdiskussionen.