Ein Programm-Highlight in der kommenden Saison ist die zweite Staffel der Sky-Originals-Serie "Die Wespe".

"House of the Dragon", "Die Wespe" und ein neues Produktionsstudio: Sky investiert kräftig in die Zukunft seiner Entertainment-Angebote. Darüber hinaus gehen gleich mehrere neue Sport-Sender - unter anderem für Golf und Tennis - an den Start. Ein weiterer Fokus soll künftig auf das Thema Frauensport gelegt werden.