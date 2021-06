Barbara Kaudelka und Cornelius Obonya ermitteln im zweiten Altaussee-Krimi als strenge Frau Doktor Beate Weiss und Dorfpolizist Franz Gasperlmeier wieder gemeinsam

von Katrin Ansorge

Servus TV baut in diesem Jahr sein Angebot an Live-Tennis weiter aus und hat sich die exklusiven Free-TV-Rechte für das Herrenevent der Hamburg European Open (12. bis 18. Juli) gesichert. Damit holt der österreichische TV-Sender eines der traditionsreichsten Tennisturniere in sein Programm und verlängert so den Tennissommer.