Nach G+J-Übernahme

RTL kündigt neues TV-Format "Stern Investigativ" an

Das Nachrichtenmagazin Stern will seine Präsenz im Fernsehen ausbauen. Chefredakteur Gregor Peter Schmitz kündigte am Montag auf dem Digitalkongress "beBeta" des Zeitungsverlegerverbands BDZV in Berlin das neue Format "Stern Investigativ" an …