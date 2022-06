© RTLZWEI / Foto: Marc Bremer Die Kelly Family wird in Form eines neuen Doku-Formats auf Reisen begleitet.

Neben neuen Folgen bekannter Programm-Klassiker wie "Die Geissens", "Die Wollnys" oder "Love Island" gehen bei RTL Zwei noch in diesem Jahr einige neue Show-Formate an den Start. Als "Home of Reality" will sich der Sender dabei konsequent auf authentische Menschen und ihre Geschichten konzentrieren. Auch eine weitere bekannte Großfamilie wird dabei im Rahmen einer Dokumentation begleitet.