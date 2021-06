Arabella Kiesbauer wird zum neuen Gesicht des beliebten Genres Crime auf TLC. Ab Herbst moderiert das Urgestein der deutschen Privat-TV-Landschaft „Arabellas Crime Time“

von Katrin Ansorge

Auf den Discovery-Sendern soll in den kommenden Monaten „das echte Leben in all seiner Vielfalt und Leidenschaft“ im Mittelpunkt stehen. Ein neues Gesicht dafür gibt es auch: Arabella Kiesbauer, Talkshow-Legende im Privatfernsehen, verstärkt künftig das TLC-Team.