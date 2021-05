© Score Media "Wer heute bucht, kann morgen mit seiner Kampagne in unseren Titeln sein": Carsten Dorn, CEO Score Media

Lange Zeit belächelt, erfahren regionale Tageszeitungen in der Coronakrise neuen Zuspruch als wichtiger Informationsgeber vor Ort, der die Zielgruppe auch ohne jede Menge Daten ziemlich gut kennt. Das kommt an im Werbemarkt. Nach dem Erfolg von 2020 liegt Score Media aktuell schon wieder über Vorjahr - und CEO Carsten Dorn hält im Interview mit HORIZONT an einer ambitionierten Umsatzplanung fest. In den nächsten Monaten will es vor allem die "Konsumwelle", die Unternehmen und Konsumenten vor sich her schieben, bestmöglichst auffangen.