Deutschland hat die NZZ schon seit längerer Zeit für sich als Wachstumsmarkt entdeckt . Das Geschäft managte die Mediengruppe bisher von Zürich aus. Das ändert sich nun, was für weitere Wachstumsfantasien spricht. Für ihre Umsetzung verantwortlich sein wird künftig Jan-Eric Peters als Geschäftsführer der NZZ Deutschland. Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, bezeichnet Peters' Berufung als "einen weiteren strategischen Schritt zur Beschleunigung der Expansion in Deutschland".Der 55-jährige Peters, der in der Vergangenheit auch Chefredakteur der Zeitschrift Max und der Berliner Morgenpost war, wird das Deutschland-Geschäft der NZZ vollumfänglich verantworten und in der Mediengruppe außerdem Teil der erweiterten Geschäftsführung. Mit seiner Berufung und den Wachstumsplänen verbunden sind weitere Personalien.