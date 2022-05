"Ab dieser Woche zieht der Club auf den Sendeplatz 22.30 Uhr um", twitterte Sat.1 am Montag. Stattdessen läuft dann um 20.15 Uhr der Spielfilm "Fack Ju Göhte". Gerade einmal 600.000 Zuschauer hatte der "Club der guten Laune" vorige Woche angelockt.



Bei dem in Thailand gedrehten Spektakel müssen mehr oder weniger prominente Menschen immer wieder an Spielen teilnehmen, um den Aufenthalt im Club so lange wie möglich zu genießen. Wer am besten abschneidet, gewinnt am Ende 50 000 Euro.Das Konzept erinnert entfernt an die abgesetzte Sat.1-Show "Promis unter Palmen". Auch der Branchendienst dwdl.de berichtete über den neuen Sendeplatz. dpa