© Foto: ZDF ZDF-Intendant Thomas Bellut

Ranghohe Fernsehmanager haben sich für mehr Zusammenarbeit der deutschen TV-Anbieter ausgesprochen. Angesichts internationaler Videoplattformen sei "keiner mehr wirklich gelassen", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut auf dem Medienkongress Anga Com in Köln am Mittwoch. Der Chef des Mainzer Senders betonte mit Blick auf die private Konkurrenz, dass die Zeit "ideologischer Grabenkämpfe" endgültig vorbei sei: "Wir müssen mit allen zusammenarbeiten."