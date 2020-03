© HORIZONT “Focus”-Chefkorrespondent Daniel Goffart

Am Rande der Krise: "Focus"-Chefkorrespondent Daniel Goffart attestiert den Medien, "von einigen Ausschlägen mal abgesehen" einen verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Krise. Im Video-Interview von HORIZONT Online und turi2.tv am Rande des Focus Inner Circle in Düsseldorf sagt Goffart, er habe nicht den Eindruck, "dass wir in erster Linie eine Sensations-Berichterstattung sehen".