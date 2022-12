© SWR Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke

Im Konflikt um Rundfunk-Online-Angebote der ARD kommen Zeitungsverleger und Sendervertreter erneut zu Gesprächen zusammen. Der Intendant des Südwestrundfunks (SWR), Kai Gniffke, sagte am Freitag in der SWR-Rundfunkratssitzung, er werde am Mittwoch (14. Dezember) an einem Schlichtungsgespräch in Berlin teilnehmen. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) bestätigte auf Nachfrage das Treffen.