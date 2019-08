© Pro Sieben Elton gibt ab sofort immer donnerstags sein Bestes auf Pro Sieben

Elton geht mit seiner neuen Show "Schlag den Besten" an den Start. Premiere ist am Donnerstag, der 8. August um 20.15 Uhr bei Pro Sieben. In der ersten Ausgabe kämpfen der Moderne Fünfkämpfer Robin (24) aus Potsdam und 400-Meter-Läufer Felix (23) aus Ulm um 50 000 Euro, wie der Sender am Montag mitteilte.