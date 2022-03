© Schickler Patric Tongbhoyai, Partner bei Schickler

Eigentlich sah schon alles wieder ganz gut aus: Im vergangenen Jahr ist der Werbemarkt nach dem Corona-Einbruch 2020 wieder ins Plus gedreht – und sollte jetzt 2022 mit rund 48,7 Milliarden Euro wieder das Niveau des vor-pandemischen Jahres 2019 erreichen. Ein Vorjahres-Plus von 5,2 Prozent sagt der Schickler Media-Index für 2022 voraus. Doch nun herrscht Krieg in der Ukraine. Was bedeutet dies für das noch junge Werbejahr?