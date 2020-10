Mehr zum Thema

Paid, paid, paid

Das sind die drei großen Trends der Zeitungsbranche 2020

Ja, davon bin ich fest überzeugt. Zum einen, weil es immer einen Bedarf an gehaltvoller Information geben wird, zum anderen, weil durch die zunehmende Zahl der Pay-Schranken das Ende der Gratiskultur eingeläutet ist. Die Leser merken, dass es schwieriger wird, kostenlos an wirklich gute Inhalte zu gelangen. Das erhöht die Abo-Abschlüsse. Man sieht in Skandinavien, wie gut das funktioniert.Mit drei, vier Jahren Verzögerung, ja. Vor allem, wenn es die Zeitungen schaffen, ihre Bezahlangebote stärker zu personalisieren und auf die tatsächlichen Nutzungsbedürfnisse zuzuschneiden. Wenn die Leser schnell und einfach genau das finden, was sie interessiert und was sie brauchen, dann sind sie auch bereit zu zahlen.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) macht seinem neuen Namen alle Ehre. Alles zu tun, um Erlöse im Digitalen zu erwirtschaften, genießt in der Branche 2020 höchste Priorität. Das ist ein Ergebnis der in diesem Jahr zum sechsten Mal erscheinenden Trendumfrage, die auch verrät, wie die Verlage ihr Ziel erreichen wollen.

Absolut. Die Zielgruppe 14-49 stammt aus der Steinzeit der Markt- und Konsumforschung.