HORIZONT Kongress findet am 13. und 14. Oktober in Frankfurt statt

© dfv Conference Group Beim HORIZONT Kongress trifft sich die Branche unter neuem Namen im Gesellschaftshaus im Palmengarten in Frankfurt

Der Termin steht fest: Am 13. und 14. Oktober trifft sich die deutsche Marketing- und Medienbranche zum HORIZONT Kongress. Die Veranstaltung, die zuvor Deutscher Medienkongress hieß, findet erstmals im Gesellschaftshaus im Palmengarten in Frankfurt am Main statt. Neben vielen Neuerungen bleibt der Höhepunkt des Events bestehen: die Verleihung der HORIZONT Awards an die Männer und Frauen des Jahres. Auch im Jahr 2021 werden diese wieder in den Kategorien Marketing, Medien und Agenturen verliehen.